Психолог предупредила о последствиях скрытой депрессии

Скрытая депрессия чревата развитием сердечно-сосудистых и дерматологических заболеваний, предупредила в беседе с «Радио 1» психолог Юлия Белкина. По ее словам, это состояние также повышает риск проблем с ЖКТ и аллергий.

Самая большая опасность [эмоционального] истощения не в том, что вы долго чувствуете себя плохо. А в том, что в момент проживания этого состояния вы не можете знать о последствиях. Они приходят позже, часто в виде хронических болезней. Аллергии, проблемы с желудочно-кишечным трактом, дерматологические проблемы, любые хронические виды мигреней, сосудистых заболеваний, кардиозаболеваний. И туда же идут все возможные аутоиммунные заболевания — это проблемы, которые обычно приходят после проживания стрессового периода, — отметила Белкина.

Врач призвала не злоупотреблять успокоительными или снотворным при повышенном уровне стресса. Эти лекарства не помогут решить проблему. При подозрении на депрессию она посоветовала обратиться к специалисту.

