12 мая 2026 в 16:20

Стало известно, почему Украина и ЕС молят Россию об «аэропортном перемирии»

Военэксперт Матвийчук: РФ просят об аэропортном перемирии ради удобства глав ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киев предложил Москве заключить так называемое аэропортное перемирие и отказаться от ударов по аэродромам ради удобства глав государств Европейского союза, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что ЕС преследует свои цели в данном вопросе, поскольку хочет сохранить государство Украина в его текущем виде для последующего использования против России.

Почему ЕС и Киев просят об «аэропортном перемирии»? Во-первых, следует полагать, что Евросоюз преследует свои цели. Дело в том, что США отодвинулись от переговорного процесса, но ЕС все еще не может диктовать свою волю. А суть такова: сохранить государство Украина в том виде, в котором оно сегодня существует, более-менее его реанимировать и попытаться в дальнейшем использовать против России. Почему выбраны аэропорты? Я полагаю, что тут несколько причин. Во-первых, восстановить воздушное пространство Украины для коммерческих, туристических и, возможно, других полетов. В том числе, чтобы представители ЕС прилетали в страну на самолете, — пояснил Матвийчук.

Он добавил, что вторая причина связана с военной инфраструктурой. По его словам, украинские аэропорты сейчас являются площадками для базирования французских истребителей Mirage и F-16, поэтому Киеву необходимо сохранить объекты для последующего размещения авиации.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что реальные действия Евросоюза противоречат его официальным заявлениям о стремлении к миру на Украине. По словам дипломата, Брюссель предпринимает шаги, которые ведут лишь к эскалации и затягиванию кризиса.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Александр Ефимов
