Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью

Пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью не из-за болезней, а из-за образа жизни, заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко. В беседе с интернет-изданием Regions специалист подчеркнул, что часто трудности с запоминанием возникают из-за стрессовых факторов и возрастных изменений.

Чаще всего пациенты обращаются с жалобами на ухудшение памяти по причинам, связанным с сочетанием возрастных изменений, стрессовых факторов и образа жизни. На первом месте стоят когнитивные трудности, обусловленные хронической усталостью, нарушением сна и психоэмоциональной перегрузкой, — пояснил врач.

Кроме того, гипертония, сахарный диабет и нарушения щитовидной функции влияют на память, предупредил терапевт. Он добавил, что у молодежи тем временем причины забывчивости чаще всего становятся стресс, низкая физическая активность и дефицит витаминов группы B, особенно B12.

