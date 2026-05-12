День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 16:55

Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью

Врач Еременко: образ жизни приводит к проблемам с памятью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью не из-за болезней, а из-за образа жизни, заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Иван Еременко. В беседе с интернет-изданием Regions специалист подчеркнул, что часто трудности с запоминанием возникают из-за стрессовых факторов и возрастных изменений.

Чаще всего пациенты обращаются с жалобами на ухудшение памяти по причинам, связанным с сочетанием возрастных изменений, стрессовых факторов и образа жизни. На первом месте стоят когнитивные трудности, обусловленные хронической усталостью, нарушением сна и психоэмоциональной перегрузкой, — пояснил врач.

Кроме того, гипертония, сахарный диабет и нарушения щитовидной функции влияют на память, предупредил терапевт. Он добавил, что у молодежи тем временем причины забывчивости чаще всего становятся стресс, низкая физическая активность и дефицит витаминов группы B, особенно B12.

Ранее врач Елена Ревкова рассказала, что нужно сохранять активный образ жизни и регулярно ходить пешком даже в старости, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и преждевременной смерти. Специалист подчеркнула, что это помогает укрепить мышцы.

Здоровье
заболевания
память
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог назвал главный симптом хантавируса
В Госдуме назвали истинную причину визита НАБУ к Ермаку
«Наелся»: в Крыму объяснили вспыхнувший вокруг Ермака коррупционный скандал
«Разве это не очевидно?»: в ЕП призвали прекратить финансирование Украины
Заслуженный строитель России Шеляпин заинтересовал Генпрокуратуру
Грозовые ливни и жара до +27 градусов: погода в Москве в конце недели
«Юлечки не стало»: в возрасте 45 лет умерла сценарист «Склифосовского»
В Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбрать мясо для шашлыка
Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии
Коллапс ВСУ и встреча Путина с Зеленским: новости СВО на вечер 12 мая
Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» в зоне СВО
Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге
В Совфеде ответили, как воспитать у молодежи любовь к родине
Путин сделал решительное заявление о возможностях «Орешника»
Врач раскрыл, почему пациенты все чаще жалуются на проблемы с памятью
Испытания «Сармата» показали на видео
Россиянам рассказали о мошенничестве в миграционной сфере
Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене
Путин назвал сроки постановки «Сармата» на боевое дежурство
Врач объяснил, как некоторым людям удается годами не болеть простудой
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.