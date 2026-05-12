День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 13:29

«Она рухнет»: в ЕС забили тревогу из-за конфликта фон дер Ляйен и Каллас

Politico: уход главы дипслужбы ЕС может усилить конфликт фон дер Ляйен и Каллас

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Возможная отставка генерального секретаря дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель грозит обострением противостояния между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, пишет Politico со ссылкой на источники в дипслужбе. По оценкам собеседников издания, дипломатический сектор сейчас находится в критическом состоянии.

Либо мы спасем ее (дипслужбу ЕС. — NEWS.ru) и решим, что делать дальше, либо она рухнет, — отметил один из источников издания.

Другой представитель ведомства подчеркнул, что дипслужба «нуждается в спасении». Если страны-члены не вложат в нее больше «политического капитала», она рискует потерять еще больше сотрудников и лишиться части полномочий в пользу Еврокомиссии, уверен он.

По данным Politico, преемником Карбонель может стать дипломатический советник главы Еврокомиссии Саймон Мордью. Дата отставки пока не определена. Предположительно, Карбонель может получить новое назначение в Латинской Америке. Она заняла свой пост в феврале 2025 года, сменив Стефано Саннино.

Ранее Каллас заявила, что моделирование применения статьи 42.7 о военной взаимопомощи в рамках Договора о ЕС, проведенное 4 мая, выявило недостатки этой системы. По ее словам, смысл учений как раз и заключался в том, чтобы обнаружить слабые места.

Европа
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
Кая Каллас
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса
Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь
В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга
Школьный автобус опрокинулся в российском регионе
Стало известно, сколько пленных вернула Россия
Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии
Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20
Врач объяснил, почему орехи необходимо мыть перед едой
Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии
Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»
Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе
Зеленскому предрекли незавидное будущее после обвинений в адрес Ермака
Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»
Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера
Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани
В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Российская фигуристка задумалась о смене спортивного гражданства
Ветеринар предупредила о неожиданной опасности лазерных указок для питомцев
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.