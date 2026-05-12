«Она рухнет»: в ЕС забили тревогу из-за конфликта фон дер Ляйен и Каллас Politico: уход главы дипслужбы ЕС может усилить конфликт фон дер Ляйен и Каллас

Возможная отставка генерального секретаря дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель грозит обострением противостояния между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, пишет Politico со ссылкой на источники в дипслужбе. По оценкам собеседников издания, дипломатический сектор сейчас находится в критическом состоянии.

Либо мы спасем ее (дипслужбу ЕС. — NEWS.ru) и решим, что делать дальше, либо она рухнет, — отметил один из источников издания.

Другой представитель ведомства подчеркнул, что дипслужба «нуждается в спасении». Если страны-члены не вложат в нее больше «политического капитала», она рискует потерять еще больше сотрудников и лишиться части полномочий в пользу Еврокомиссии, уверен он.

По данным Politico, преемником Карбонель может стать дипломатический советник главы Еврокомиссии Саймон Мордью. Дата отставки пока не определена. Предположительно, Карбонель может получить новое назначение в Латинской Америке. Она заняла свой пост в феврале 2025 года, сменив Стефано Саннино.

Ранее Каллас заявила, что моделирование применения статьи 42.7 о военной взаимопомощи в рамках Договора о ЕС, проведенное 4 мая, выявило недостатки этой системы. По ее словам, смысл учений как раз и заключался в том, чтобы обнаружить слабые места.