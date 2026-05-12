12 мая 2026 в 13:56

Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь

Дизайнер Крайчинская: датчики протечки вовремя перекроют воду и спасут от потопа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Датчики протечки — полезный гаджет, который при необходимости своевременно перекроет водоснабжение и предотвратит затопление, заявила NEWS.ru основатель студии дизайна АМДизАрт Алена Крайчинская. По ее словам, умные розетки с дистанционным отключением станут отличным выбором для тревожных людей.

Датчики CO2 помогают отслеживать уровень углекислого газа в помещении. Это особенно важно ночью, когда мы самостоятельно не можем оценить свое состояние. Датчики протечки воды, в свою очередь, вовремя перекроют водоснабжение, предотвратив затопление соседей. А умные розетки — находка для тревожных людей. С их помощью можно проверить, выключен ли утюг, и при необходимости отключить его дистанционно, — поделилась Крайчинская.

Она подчеркнула, что робот-пылесос с функцией влажной уборки — это незаменимый помощник для тех, кто ценит свое время. По словам эксперта, это устройство эффективно моет полы, позволяя сосредоточиться на других задачах.

Умные лампочки позволяют менять температуру и интенсивность света, а увлажнитель воздуха — незаменимый гаджет зимой, когда воздух в квартирах становится сухим. Электрокарнизы позволяют настроить автоматическое открытие и закрытие штор. Автокормушки и автопоилки для животных — идеальное решение для владельцев домашних питомцев, если хозяева часто отсутствуют дома, — заключила Крайчинская.

Ранее преподаватель кафедры инструментального и прикладного ПО Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников предупредил, что злоумышленники могут взломать умную бытовую технику. По его словам, риск возрастает, если производитель устанавливает стандартные пароли.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
