Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь Дизайнер Крайчинская: датчики протечки вовремя перекроют воду и спасут от потопа

Датчики протечки — полезный гаджет, который при необходимости своевременно перекроет водоснабжение и предотвратит затопление, заявила NEWS.ru основатель студии дизайна АМДизАрт Алена Крайчинская. По ее словам, умные розетки с дистанционным отключением станут отличным выбором для тревожных людей.

Датчики CO2 помогают отслеживать уровень углекислого газа в помещении. Это особенно важно ночью, когда мы самостоятельно не можем оценить свое состояние. Датчики протечки воды, в свою очередь, вовремя перекроют водоснабжение, предотвратив затопление соседей. А умные розетки — находка для тревожных людей. С их помощью можно проверить, выключен ли утюг, и при необходимости отключить его дистанционно, — поделилась Крайчинская.

Она подчеркнула, что робот-пылесос с функцией влажной уборки — это незаменимый помощник для тех, кто ценит свое время. По словам эксперта, это устройство эффективно моет полы, позволяя сосредоточиться на других задачах.

Умные лампочки позволяют менять температуру и интенсивность света, а увлажнитель воздуха — незаменимый гаджет зимой, когда воздух в квартирах становится сухим. Электрокарнизы позволяют настроить автоматическое открытие и закрытие штор. Автокормушки и автопоилки для животных — идеальное решение для владельцев домашних питомцев, если хозяева часто отсутствуют дома, — заключила Крайчинская.

Ранее преподаватель кафедры инструментального и прикладного ПО Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников предупредил, что злоумышленники могут взломать умную бытовую технику. По его словам, риск возрастает, если производитель устанавливает стандартные пароли.