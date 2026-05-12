Назван самый продаваемый мобильный телефон в истории

Кнопочный телефон Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным устройством в истории, сообщает издание BGR. Выпущенный в 2003 году аппарат разошелся тиражом 250 млн экземпляров и опередил по продажам смартфоны Apple и Samsung.

По данным издания, второе место в рейтинге самых популярных мобильных устройств занял телефон Nokia 1110, представленный в 2005 году. Объем его продаж составил 248 млн единиц. Третью строчку списка заняли смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus, общий тираж которых достиг 224 млн устройств.

Авторы материала отметили, что во время выхода телефонов Nokia рынок мобильной электроники существенно отличался от современного. У финской компании было ограниченное число конкурентов, среди которых назывались BlackBerry, Sony, Motorola и несколько других производителей.

Ранее в Минпромторге России заявили, что смартфоны Apple, Samsung и ряда других брендов останутся в списке товаров, разрешенных для ввоза в режиме параллельного импорта. В категории «Электрооборудование» перечня также содержатся телефонные аппараты таких марок, как Alcatel-Lucent, Asus, Cisco, Google Pixel и Nokia.