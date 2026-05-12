Акция против антироссийской политики Европейского союза проходит в центре Москвы у гостиницы «Метрополь», где представительство ЕС организовало прием по случаю «Дня Европы», передает ТАСС. Около 30 участников митинга выступают против поддержки Украины со стороны европейских стран.

Активисты встали в шеренгу и растянули несколько транспарантов, надписи на которых гласят: «ЕС — колыбель нацизма!», «Нет четвертому рейху!», «Русская кровь на ваших руках», «старая Европа — тюрьма народов», «Политики ЕС — наследники СС». Участники митинга заявляют, что страны Евросоюза поставляют вооружение Украине и финансируют конфликт.

Кроме того, на акции были представлены плакаты с карикатурами на современную политику ЕС. На одном из изображений был показан корабль под флагом Евросоюза с пробоинами, у штурвала которого изображены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, а несколько фигур, символизирующих европейские страны, тянут судно.

Ранее сообщалось, что на Кипре прошел митинг против антироссийской риторики во время неформальной встречи лидеров стран Евросоюза. Мероприятие развернулось в том числе по пути следования делегаций к месту проведения саммита. Участники акции разместили 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами.