День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:41

В центре Москвы начался митинг против политики Евросоюза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Акция против антироссийской политики Европейского союза проходит в центре Москвы у гостиницы «Метрополь», где представительство ЕС организовало прием по случаю «Дня Европы», передает ТАСС. Около 30 участников митинга выступают против поддержки Украины со стороны европейских стран.

Активисты встали в шеренгу и растянули несколько транспарантов, надписи на которых гласят: «ЕС — колыбель нацизма!», «Нет четвертому рейху!», «Русская кровь на ваших руках», «старая Европа — тюрьма народов», «Политики ЕС — наследники СС». Участники митинга заявляют, что страны Евросоюза поставляют вооружение Украине и финансируют конфликт.

Кроме того, на акции были представлены плакаты с карикатурами на современную политику ЕС. На одном из изображений был показан корабль под флагом Евросоюза с пробоинами, у штурвала которого изображены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, а несколько фигур, символизирующих европейские страны, тянут судно.

Ранее сообщалось, что на Кипре прошел митинг против антироссийской риторики во время неформальной встречи лидеров стран Евросоюза. Мероприятие развернулось в том числе по пути следования делегаций к месту проведения саммита. Участники акции разместили 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами.

Москва
Евросоюз
митинги
акции протеста
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Подросток загорелся после игр с жидкостью для розжига
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.