На Кипре вышли на митинг против русофобии во время саммита ЕС

На Кипре проходит митинг против антироссийской риторики во время неформальной встречи лидеров стран Евросоюза, рассказал РИА Новости источник. Мероприятие развернулось в том числе по пути следования делегаций к месту проведения саммита.

Собеседник агентства уточнил, что участники акции разместили 45 плакатов с антинатовскими и антирусофобскими призывами. Среди митингующих — многочисленные общественники, местные эксперты и представители политических партий.

На плакатах, по данным агентства, написано: «Россия нам не враг», «Остановите русофобию», «Остановите санкции против России», «Мы доверяем России, а не США, Великобритании и НАТО». Неформальная встреча глав государств ЕС проходит на Кипре в Никосии и Айя-Напе 23–24 апреля.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас на Кипре заявила, что ЕС необходимо пересмотреть прежние красные линии, которые мешали согласованию санкций против России. По ее словам, в ходе согласования кредита Украине на €90 млрд и принятия 20-го пакета санкций против РФ премьер-министры европейских стран настаивали на продолжении работы над 21-м списком ограничений.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск приедет в Россию через два месяца, чтобы умолять о поставках энергоресурсов. До этого польский премьер назвал огромным облегчением отсутствие русских на заседании Евросовета.