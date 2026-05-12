«Что-то накипело»: экс-футболист объяснил стычку игроков ЦСКА в матче РПЛ

Стычка вратаря ЦСКА Владислава Торопа и защитника Жоао Виктора во время матча против «Пари Нижний Новгород» говорит о плохой атмосфере в армейском коллективе, заявил в беседе с NEWS.ru экс-нападающий столичного клуба Валерий Масалитин. По его мнению, у игроков «что-то накипело друг к другу».

Не может молодой вратарь, который еще не завоевал репутацию в команде, так на повышенных тонах общаться с иностранным футболистом. У нас воспитание другое, мы все равно с уважением относимся к иностранцам. Значит что-то накипело, и происходит бурление внутри коллектива. Поэтому происходят такие стычки, и от этого никуда не денешься, — сказал Масалитин.

Ранее Тороп и Жоао Виктор поругались во время матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Футболисты устроили разборки прямо на поле. Конфликт разгорелся в середине первого тайма после одного из игровых эпизодов. Бразильский защитник начал высказывать претензии голкиперу, что закончились потасовкой и боданием головами. Разнимать игроков пришлось судье и их партнеру по команде Дмитрию Баринову. В итоге ЦСКА победил со счетом 2:1.