«Что-то накипело»: экс-футболист объяснил стычку игроков ЦСКА в матче РПЛ

Масалитин заявил о плохой обстановке в ЦСКА из-за стычки Торопа и Жоао Виктора

Жоао Виктор (ЦСКА) и вратарь Владислав Тороп (ЦСКА) Жоао Виктор (ЦСКА) и вратарь Владислав Тороп (ЦСКА) Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Стычка вратаря ЦСКА Владислава Торопа и защитника Жоао Виктора во время матча против «Пари Нижний Новгород» говорит о плохой атмосфере в армейском коллективе, заявил в беседе с NEWS.ru экс-нападающий столичного клуба Валерий Масалитин. По его мнению, у игроков «что-то накипело друг к другу».

Не может молодой вратарь, который еще не завоевал репутацию в команде, так на повышенных тонах общаться с иностранным футболистом. У нас воспитание другое, мы все равно с уважением относимся к иностранцам. Значит что-то накипело, и происходит бурление внутри коллектива. Поэтому происходят такие стычки, и от этого никуда не денешься, — сказал Масалитин.

Ранее Тороп и Жоао Виктор поругались во время матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Футболисты устроили разборки прямо на поле. Конфликт разгорелся в середине первого тайма после одного из игровых эпизодов. Бразильский защитник начал высказывать претензии голкиперу, что закончились потасовкой и боданием головами. Разнимать игроков пришлось судье и их партнеру по команде Дмитрию Баринову. В итоге ЦСКА победил со счетом 2:1.

Кирилл Николаев
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
