Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе

В Санкт-Петербурге местного жителя обязали заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей за продажу скрытой камеры на маркетплейсе, пишет Neva.today со ссылкой на пресс-службу судов города. Мужчину осудили по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Свою вину он полностью признал.

Согласно версии суда, осужденный знал, к какой именно категории средств относится опубликованное им устройство «мини-камера личный регистратор». Этот девайс собирает данные скрытно, маскируясь под обычные предметы.

В начале апреля 2025 года фигурант разместил на маркетплейсе объявление о продаже такой камеры за 2 135 рублей. Покупателем выступил оперуполномоченный УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Он заказал семь устройств и перевел 14 945 рублей. Куприянов отправил посылку в пункт выдачи, где ее и получил силовик.

Ранее предпринимателя из Санкт-Петербурга обязали заплатить штраф за продажу садовой фигуры в виде персонажа мультфильма «Простоквашино» почтальона Печкина. Суд признал, что были нарушены авторские права.

