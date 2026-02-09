Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Предприниматель из Петербурга получил штраф из-за Печкина Предприниматель из Петербурга получил штраф за продажу фигурки Печкина

Предприниматель из Петербурга заплатит штраф за продажу садовой фигуры в виде персонажа мультфильма «Простоквашино» почтальона Печкина, сообщает «Петербург2». Суд признал, что были нарушены авторские права.

Сообщается, что компания, владеющая правами на образ персонажа, обратилась в суд с требованием о компенсации ущерба. Объявление о продаже истец обнаружил на сайте.

С продавца взыскали более 37 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Отмечается, что сторона ответчика не явилась на заседание и не стала оспаривать иск.

Ранее сообщалось, что Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск от правообладателей товарного знака «Чебурашка» к бывшему индивидуальному предпринимателю. Сумма компенсации составила 97 тыс. рублей.