Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 17:09

Предприниматель из Петербурга получил штраф из-за Печкина

Предприниматель из Петербурга получил штраф за продажу фигурки Печкина

Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино» Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Предприниматель из Петербурга заплатит штраф за продажу садовой фигуры в виде персонажа мультфильма «Простоквашино» почтальона Печкина, сообщает «Петербург2». Суд признал, что были нарушены авторские права.

Сообщается, что компания, владеющая правами на образ персонажа, обратилась в суд с требованием о компенсации ущерба. Объявление о продаже истец обнаружил на сайте.

С продавца взыскали более 37 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Отмечается, что сторона ответчика не явилась на заседание и не стала оспаривать иск.

Ранее сообщалось, что Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск от правообладателей товарного знака «Чебурашка» к бывшему индивидуальному предпринимателю. Сумма компенсации составила 97 тыс. рублей.

Санкт-Петербург
правообладатели
суды
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава УАФ захотел встретиться с президентом ФИФА после слов о россиянах
Киллера генерала Алексеева привезли на следственные действия
Адвокат рассказал, откуда берутся профессиональные «тарелочницы»
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Судейский беспредел! Как лыжника Коростелева лишили медали Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.