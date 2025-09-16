Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 20:19

«Мы сталкиваемся со смешной проблемой»: глава Rutube о пиратском контенте

В Rutube переложили ответственность за пиратский контент на пользователей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответственность за пиратский контент на платформе Rutube несут пользователи, которые загружают его на сайт, заявил замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский в комментарии РБК. Он подчеркнул, что меры принимаются только после обращения правообладателей.

Глава Rutube также рассказал, что платформа сталкивается с типичной ситуацией: блогер использует фрагмент интервью или репортажа, добавляя собственные комментарии, после чего правообладатель требует удалить ролик. По словам Косинского, сервис выполняет это требование, а затем блогер возмущается, пишет жалобы в мессенджер Telegram.

Приходится его знакомить с правообладателем. На этом жалобы, так скажем, заканчиваются, — отметил он.

Кроме того, Косинский отметил, что Rutube готов удалить материалы западных стримингов, если правообладатель, например Netflix, официально обратится и предоставит подтверждение своих прав. Он добавил, что на данный момент подобных обращений не поступало.

Ранее стало известно, что книжная отрасль ежегодно теряет около 4 млрд рублей из-за пиратского контента. По оценкам, до 10% рынка занимают нелегальные ресурсы, которыми пользуются почти половина читателей. В связи с этим участники индустрии предлагают ужесточить законодательство в сфере авторского права и упростить процедуру блокировки пиратских сайтов.

