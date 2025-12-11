Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:54

Появилось новое шоу с экстрасенсами

ТНТ и Rutube запустили еженедельный стрим «Экстрасенсы смотрят экстрасенсов»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Телеканал ТНТ совместно с видеоплатформой Rutube запустили новый еженедельный проект — стрим под названием «Экстрасенсы смотрят экстрасенсов», он доступен для просмотра на Rutube. Первый выпуск проекта набрал более 700 тыс. просмотров.

Стрим запускается еженедельно после показа новой серии основного телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В нем участники проекта и приглашенные эксперты разбирают и обсуждают увиденные эпизоды. В первом выпуске в качестве гостя приняла участие колдовка Ангелина Изосимова.

Следующий стрим запланирован на 11 декабря в 19:00. В нем Марьяна Романова вместе с другим участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», чье имя пока не разглашается, обсудят самые запоминающиеся моменты последнего выпуска.

Ранее участница проекта «Битва экстрасенсов» Надежда Шевченко ответила на заявление бывшего ведущего Сергея Сафронова, который назвал передачу постановкой. Шевченко утверждает, что в проекте участвуют только люди с экстрасенсорными способностями. Организаторы, по ее словам, проводят кастинг для проверки этих способностей.

ТНТ
Rutube
стримы
экстрасенсы
