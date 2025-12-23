Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу

Директор ТНТ Тина Канделаки опровергла слухи об «отмене» Ларисы Долиной и удалении сцен с ее участием из шоу, в своем Telegram-канале она заявила, что музыкальный номер певицы останется в финальном монтаже. Долина исполнила роль в фильме «Невероятные приключения Шурика», где спела кавер на хит «За деньги да».

Долину мы вырезать не будем, — заявила директор канала.

Канделаки подчеркнула, что никакой цензуры в отношении артистки не планируется, и зрители увидят ее выступление в полном объеме. Проект неожиданно стал успешным не только на телевидении, но и в широком прокате. По прогнозам Канделаки, сборы в кинотеатрах могут достигнуть 300 млн рублей. Для больших экранов подготовили слегка сокращенную версию, в то время как зрители ТНТ увидят расширенный вариант.

Премьера картины уже состоялась в кинотеатрах 11 декабря, а телевизионный показ запланирован традиционно на 31 декабря. В фильме снялось множество звезд, но именно участие Долиной вызвало наибольший интерес из-за слухов о ее возможной отмене.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что скандал с квартирой не похоронит Долину. Он напомнил, сколько артистка сделала для российской музыки и кино. Продюсер подчеркнул, что вклад Долиной нельзя забыть.