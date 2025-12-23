Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 13:56

Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу

Канделаки опровергла слухи об «отмене» Долиной в праздничном эфире

Тина Канделаки Тина Канделаки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Директор ТНТ Тина Канделаки опровергла слухи об «отмене» Ларисы Долиной и удалении сцен с ее участием из шоу, в своем Telegram-канале она заявила, что музыкальный номер певицы останется в финальном монтаже. Долина исполнила роль в фильме «Невероятные приключения Шурика», где спела кавер на хит «За деньги да».

Долину мы вырезать не будем, — заявила директор канала.

Канделаки подчеркнула, что никакой цензуры в отношении артистки не планируется, и зрители увидят ее выступление в полном объеме. Проект неожиданно стал успешным не только на телевидении, но и в широком прокате. По прогнозам Канделаки, сборы в кинотеатрах могут достигнуть 300 млн рублей. Для больших экранов подготовили слегка сокращенную версию, в то время как зрители ТНТ увидят расширенный вариант.

Премьера картины уже состоялась в кинотеатрах 11 декабря, а телевизионный показ запланирован традиционно на 31 декабря. В фильме снялось множество звезд, но именно участие Долиной вызвало наибольший интерес из-за слухов о ее возможной отмене.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что скандал с квартирой не похоронит Долину. Он напомнил, сколько артистка сделала для российской музыки и кино. Продюсер подчеркнул, что вклад Долиной нельзя забыть.

Тина Канделаки
ТНТ
Лариса Долина
цензура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Верховный суд выпустил постановление о критике российских чиновников
В России предупредили о скором распаде НАТО
ЦБ обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные
В Госдуме раскрыли, почему цены в ветклиниках выросли в два раза
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.