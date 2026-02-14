Реализация проекта «Выжить в Стамбуле» на телеканале ТНТ в военное время является кощунством, заявил командир отряда спецназа «Ахмат» Аид. В интервью NEWS.ru он выразил недоумение, почему съемки подобного шоу проходят в стране НАТО.

Обычно на фронте нет времени смотреть телевизор. А тут случайно увидели отрывок и были шокированы. Снимать развлекательное шоу в стране НАТО и транслировать на публику, так себе идея. Сняли бы о том, как выжить в Якутске, например. Тоже было бы интересно, там примерно минус 60. Непонятно мне это, — заявил командир отряда.

Ранее Аид сообщил, что группы латиноамериканских наемников были замечены в боях на стороне ВСУ под Сумами. Это удивительно, добавил он, потому что русская зима для латиноамериканцев является устрашающим фактором, и участия в зимних кампаниях они старались избегать.

Также командир отряда спецназа заявил о необходимости возвращения в российские школы уроков начальной военной подготовки. По его мнению, полученные на таких занятиях навыки очень сильно пригождаются в условиях современного мира.