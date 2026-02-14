Стало известно о группировке латиноамериканских наемников ВСУ под Сумами Командир отряда «Ахмата» Аид: латиноамериканцы замечены в боях за ВСУ под Сумами

Группы латиноамериканских наемников были замечены в боях на стороне ВСУ под Сумами, заявил командир отряда спецназа «Ахмат» Аид в интервью NEWS.ru. Это удивительно, добавил он, потому что русская зима для латиноамериканцев является устрашающим фактором, и участия в зимних кампаниях они старались избегать.

Латиноамериканцев очень много, слышим речь [в радиоперехватах]. Это странно. Обычно они зимой не любители воевать, а здесь их закинули зимой. Чтобы они не слишком мерзли, мы их согреваем иногда дронами, — добавил Аид.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что наибольшее количество наемников, участвующих в боях на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, прежде всего Колумбии. По его словам, речь идет о бывших участниках антинаркотических формирований.

Мирошник также уточнил, что порядка 20 тыс. иностранных наемников прошли через боевые действия в рядах украинской армии. Он не исключил, что реальная цифра может быть выше, поскольку Киев пытается скрывать присутствие иностранцев.