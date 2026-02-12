Мирошник назвал главных поставщиков наемников для ВСУ Мирошник: больше всего наемников ВСУ прибыли из Латинской Америки

Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, прежде всего Колумбии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, речь идет о бывших участниках антинаркотических формирований.

На сегодняшний день самые большие контингенты из Латинской Америки — Колумбии и ряда других стран. Эти люди — бывшие наркокаратели, которые потеряли свой контракт и отправились зарабатывать деньги. Дальше — поляки и прибалты, — сказал Мирошник.

Ранее Генштаб ВСУ расформировал Интернациональный легион, переведя иностранных наемников в штурмовые полки. Решение, о котором участников уведомили в декабре прошлого года, вызвало недовольство и стало шоком для бойцов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о праве иностранных наемников ВСУ на временное проживание. ВНЖ оформляется на срок контракта и сохраняется после его окончания, а сами иностранцы получают социальные гарантии. Документ продолжил политику легализации множественного гражданства, начатую в прошлом году.