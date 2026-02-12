Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 14:01

Мирошник назвал главных поставщиков наемников для ВСУ

Мирошник: больше всего наемников ВСУ прибыли из Латинской Америки

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ, являются гражданами стран Латинской Америки, прежде всего Колумбии, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, речь идет о бывших участниках антинаркотических формирований.

На сегодняшний день самые большие контингенты из Латинской Америки — Колумбии и ряда других стран. Эти люди — бывшие наркокаратели, которые потеряли свой контракт и отправились зарабатывать деньги. Дальше — поляки и прибалты, — сказал Мирошник.

Ранее Генштаб ВСУ расформировал Интернациональный легион, переведя иностранных наемников в штурмовые полки. Решение, о котором участников уведомили в декабре прошлого года, вызвало недовольство и стало шоком для бойцов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о праве иностранных наемников ВСУ на временное проживание. ВНЖ оформляется на срок контракта и сохраняется после его окончания, а сами иностранцы получают социальные гарантии. Документ продолжил политику легализации множественного гражданства, начатую в прошлом году.

ВСУ
наемники
Латинская Америка
Родион Мирошник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Смолкин оценил выступление сына на Олимпиаде-2026
«По-доброму высмеивал»: Барщевский рассказал, каким запомнил Падву
Врач раскрыл, в каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения
Американский эсминец протаранил корабль снабжения ВМС США
Политолог ответил, что будет с Советом мира без участия России
Стало известно, почему Запад ни за что не отдаст России Одессу и Харьков
В Петербурге мать-сектантка могла похитить собственных дочерей
Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией
В европейской стране задумались об ограничении численности населения
Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата
Рябков ответил на вопрос о сроках и месте следующей встречи по Украине
Арестованного главу ГК «Ташир» выдвинули кандидатом в премьеры Армении
Суд Забайкалья взыскал с рыбака-браконьера свыше 500 тыс. рублей
Рябков раскрыл преимущества площадки Абу-Даби для переговоров по Украине
Нейросеть выучила «русский матерный» после месяца работы в сфере ЖКХ
В ЦБ объяснили появление странного поста в Telegram с набором букв
В США серийный убийца расстрелял выходцев из России и Украины
Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия
Американист объяснил, почему Россия решила пропустить заседание Совета мира
Школьница залезла с телефоном в ванну и чуть не погибла
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.