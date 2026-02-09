Зимняя Олимпиада — 2026
Иностранным наемникам ВСУ разрешили остаться на Украине навсегда

Зеленский подписал закон о ВНЖ для иностранных наемников ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, предоставляющий право на временное проживание иностранным наемникам ВСУ, передает Telegram-канал Верховной рады. Согласно тексту нормы, ВНЖ может быть оформлен на весь срок действия контракта с украинской армией и сохраняется после его окончания.

Кроме того, иностранцы получают ряд социальных гарантий, включая право на медицинское обслуживание. Инициатива стала продолжением политики по интеграции наемников, начатой в прошлом году. Тогда Зеленский подписал закон о легализации множественного гражданства, который официально вступил в силу в январе текущего года.

Как утверждают украинские власти, целью законодательных изменений является приведение нормативной базы в соответствие с текущими реалиями. Новые правила касаются как украинской диаспоры за рубежом, так и иностранцев, служащих в ВСУ.

Ранее стало известно, что наемник из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата ВС РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

