Наемник ВСУ из США в упор выстрелил в сослуживца из Канады, так как принял его за солдата Вооруженных сил РФ из-за фразы, произнесенной на русском языке, передает CBS. Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Одна пуля угодила канадцу в руку, вторая — в голову. Наемник выжил после полученных ранений, но в его череп пришлось установить металлическую пластину.

В материале сказано, что во время ночной операции наемники услышали из темноты вопрос на русском языке: «Кто там?» В ответ свободно владеющий русским языком канадец приказал предполагаемым противникам сложить оружие. После этого началась стрельба. В последовавшем хаосе американец принял канадца за русского и выстрелил в него, уточнили в статье.

Ранее сообщалось, что на Украине запускается система, при которой военнослужащие получают цифровые баллы за убийства российских солдат и обменивают их на военную технику через онлайн-маркетплейс. Автором соответствующей инициативы стал новый глава Минобороны страны Михаил Федоров.

Также генерал-майор Владимир Попов заявил, что многофункциональные наземные робототехнические комплексы «Импульс», переданные российским военным, помогут ВС РФ освободить Донбасс от украинских сил. По его словам, сложные погодные условия на некоторых участках фронта делают использование легких и проходимых роботов особенно важным.