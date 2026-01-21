Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 12:21

Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс

Генерал Попов: наземные роботы помогут России полностью освободить Донбасс

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Многофункциональные наземные робототехнические комплексы «Импульс», которые ранее были переданы российским бойцам на СВО, помогут ВС РФ полностью освободить Донбасс от украинских войск, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, сложные погодные условия на ряде участков фронта делают использование легких и проходимых роботизированных платформ особенно актуальным.

Сегодня, учитывая зимние условия с большим снежным покровом и перепадом температур, сложность продвижения войск и техники на Харьковском и Сумском направлениях возрастает. Это открывает возможности для использования роботизированных систем. Если применить достаточное количество самодвижущихся роботизированных платформ, ДОТ и ДЗОТ, то противника можно было бы вовремя уничтожать. Тогда мы могли бы пустить вторым эшелоном бронетехнику и танки, а затем штурмовиков. Третье направление — Днепропетровское. Там есть возможность эффективно продвинуться вперед и отвоевать большие площади территорий, то есть полностью освободить ДНР, — пояснил Попов.

Он отметил, что ВС РФ освободили Малую Токмачку и продолжают наступление в сторону Орехова. По словам генерала, взятие города будет иметь стратегическое значение для России.

Ранее капитан I ранга Василий Дандыкин заявил, что эффективность применяемой тактики скрытного просачивания диверсионных и штурмовых групп российской армии через оборону противника уже подтверждена опытом освобождения различных городов и поселков. По его словам, такие «ползучие наступления» могут успешно применяться в районах Славянска и Краматорска в ДНР.

СВО
Россия
Украина
ДНР
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.