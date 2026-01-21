Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс

Многофункциональные наземные робототехнические комплексы «Импульс», которые ранее были переданы российским бойцам на СВО, помогут ВС РФ полностью освободить Донбасс от украинских войск, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, сложные погодные условия на ряде участков фронта делают использование легких и проходимых роботизированных платформ особенно актуальным.

Сегодня, учитывая зимние условия с большим снежным покровом и перепадом температур, сложность продвижения войск и техники на Харьковском и Сумском направлениях возрастает. Это открывает возможности для использования роботизированных систем. Если применить достаточное количество самодвижущихся роботизированных платформ, ДОТ и ДЗОТ, то противника можно было бы вовремя уничтожать. Тогда мы могли бы пустить вторым эшелоном бронетехнику и танки, а затем штурмовиков. Третье направление — Днепропетровское. Там есть возможность эффективно продвинуться вперед и отвоевать большие площади территорий, то есть полностью освободить ДНР, — пояснил Попов.

Он отметил, что ВС РФ освободили Малую Токмачку и продолжают наступление в сторону Орехова. По словам генерала, взятие города будет иметь стратегическое значение для России.

Ранее капитан I ранга Василий Дандыкин заявил, что эффективность применяемой тактики скрытного просачивания диверсионных и штурмовых групп российской армии через оборону противника уже подтверждена опытом освобождения различных городов и поселков. По его словам, такие «ползучие наступления» могут успешно применяться в районах Славянска и Краматорска в ДНР.