Иностранные наемники массово предают украинских военных за криптовалюту и просят помощи у российских силовиков, чтобы сбежать домой. Станут ли сведения, полученные от бывших союзников Владимира Зеленского, новым оружием Москвы, что будет с институтом наемничества в ВСУ, откажется ли Киев от «солдат удачи» — в материале NEWS.ru.

Почему иностранные наемники предают украинских военных

Российские силовые структуры фиксируют рост числа обращений иностранных наемников, воюющих на стороне Киева. Ряд бойцов готовы передавать координаты украинских позиций.

«Некоторые наемники ищут все способы заработать и предлагают за криптовалюту сдать позиции ВСУ или даже свои собственные, когда покинут пункт временной дислокации, — подобные прецеденты есть», — сказал журналистам неназванный собеседник.

Такое поведение «солдат удачи» неудивительно и объясняется самим характером наемничества, объяснил в беседе с NEWS.ru капитан I ранга запаса, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

«Думаю, что это показательный момент. Те идейные нацики, которые были в самом начале СВО, исчезли, сбежали или были уничтожены. Остальные — это люди, которые пришли зарабатывать. Им все равно, кто заплатит — лучше всего получить выплаты в криптовалюте, нежели в долларах и евро, которые могут быть фальшивыми. Лишь бы взять деньги и сбежать. Их интересует только заработок», — подчеркнул Дандыкин.

Сколько иностранных наемников действуют в рядах ВСУ

За последние четыре года число наемников на Украине колеблется от 30 тысяч на пике вербовок до примерно 15 тысяч сейчас, сказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

«За последний год они стали предъявлять все больше различных капризов. Первый: „Дайте больше денег“. Наемники начинали с €2 тыс. или $2 тыс. в месяц, а сейчас требуют от 3 до 5 тыс. Второй каприз: у них вызывает серьезное недовольство то, что их начинают бросать в качестве штурмовиков вперед, чего они не хотят», — пояснил Баранец.

По словам полковника в отставке, Украина играет с «дикими гусями», как называют наемников, в очень хитрые игры. Например, «солдат удачи» подписывает с Украиной контракт на год с условием, что ему будут платить €3 тыс. или долларов. Затем этого человека перебрасывают на передовую позицию — в другое место или часть, — и прежний договор прерывается.

«Он оказывается в дураках. Это их очень сильно злит, поэтому они разрывают контракты», — отметил Баранец.

Будут ли иностранные наемники ВСУ сотрудничать с Россией

По мнению Баранца, сложно сказать, будут ли наемники ВСУ вести разведывательную деятельность в интересах ВС РФ, однако в отдельных случаях такое возможно.

«Федеральная служба безопасности не будет рисковать, не зная, кто перед ней, какие у человека взгляды и настроения. Предательство — вполне реальная опасность. Российская контрразведка действует иначе. Вербовка за рубежом — долгий, кропотливый и основательный процесс, направленный на минимизацию риска разоблачения. Этой работой занимаются не только в Европе, но и на Украине», — пояснил эксперт.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко сказал в беседе с NEWS.ru, что на Украине можно использовать денежный вопрос для вербовки.

«Деньги, выплачиваемые Киевом „солдатам удачи“, меньше тех средств, которые Россия перечисляет своим специалистам. Поэтому ряд наемников, узнав об этом, выражают готовность перейти на нашу сторону или намерены продавать россиянам секреты тех подразделений, в которые их засунула Украина», — отметил Онуфриенко.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, наемники поддаются вербовке во сто крат проще и быстрее, чем другие военные. Их основное отличие состоит в том, что они служат за деньги и всегда готовы предать за большую сумму.

«Российской разведке следует работать с такими людьми, чтобы переманить на свою сторону как можно больше иностранцев. Тем более что сейчас они чувствуют себя обманутыми на Украине. В Европе наемникам обещали легкое сафари за приличный гонорар, а на деле пришлось столкнуться с русским солдатом, который гораздо опытнее и сильнее. Вот и приходится сидеть в окопах не поднимая головы, бежать от обстрелов и дронов, мечтая о скором возвращении домой. Но и в этом наемникам отказывают на Украине. Подразделения иностранного легиона без их согласия переформатировали в штурмовые отряды, бросив „солдат удачи“ в самое пекло», — сказал депутат в беседе с NEWS.ru.

Откажется ли Киев от иностранных наемников

По мнению Онуфриенко, наемничество начало вырождаться в рядах ВСУ еще в 2022 году. Их стали переводить с обещанных должностей в штурмовики, им задерживали выплаты. Уже тогда наемники начали бежать с Украины. Однако Киев не может отказаться от привлечения иностранного пушечного мяса.

«Потом ради медийного эффекта из них начали формировать показательные подразделения. Им стали платить более исправно, но по мере неудач на фронте все вернулось, и теперь наемники опять дезертируют. При этом Украина не откажется от наемничества, потому что трудности с мобилизацией внутри страны только усиливаются, а дыры на фронте надо кем-то затыкать. В Латинской Америке есть огромное количество бедняков, готовых за небольшие суммы воевать против кого угодно», — сказал Онуфриенко.

