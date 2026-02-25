Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 14:55

Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста

Устроивший взрыв у Савеловского вокзала интересовался криптовалютой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Устроивший взрыв автомобиля сотрудников ДПС у Савеловского вокзала в Москве 22-летний мужчина интересовался криптовалютой и рассчитывал заработать на «мемкойнах», сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, он оформлял микрозаймы для операций с цифровыми активами.

Согласно публикации, мужчина планировал приобретать цифровые активы по низкой цене и продавать их после роста курса. Украинские вербовщики могли установить с ним контакт через один из тематических пабликов, посвящённых криптовалютам. Официальные подтверждения этой информации на момент публикации отсутствуют.

В понедельник, 24 февраля, в центре Москвы на площади Савеловского вокзала сдетонировало неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва погиб один из сотрудников ГАИ, еще двое получили ранения.

Представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили личность мужчины, устроившего взрыв. По ее словам, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала в Москве, привели в действие дистанционно. Российский лидер допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.

