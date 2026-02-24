Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:32

В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала

Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Обстановка на месте взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Telegram-канал «112» опубликовал кадры подрыва автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве. На запись с камеры видеонаблюдения попал момент взрыва, в результате которого погиб один из сотрудников ГАИ.

Служебный автомобиль в результате взрыва получил серьезные повреждения. Атака унесла жизнь одного инспектора, еще двое доставлены в больницу.

Ранее представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили личность мужчины, устроившего взрыв рядом с машиной ГАИ на площади Савеловского вокзала. По ее словам, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. Предварительно, мужчина прибыл в Москву из Санкт-Петербурга 22 февраля, воспользовавшись поездом. Следователи также установили маршрут его передвижения на территории столичного региона.

До этого президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала в Москве, привели в действие дистанционно. Российский лидер допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.

взрывы
Москва
теракты
погибшие
пострадавшие
ДПС
ГАИ
