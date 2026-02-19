С неба в бой сквозь метель и деревья: как прошли учения спецназа Росгвардии

Военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии

В Серпуховском округе Подмосковья прошли учебно-тренировочные сборы подразделений спецназначения Росгвардии с отработкой беспарашютного десантирования из вертолета. Военнослужащие и сотрудники спецназа продемонстрировали умение действовать в сложных природных условиях. Как бойцы справились со своими задачами и для чего им необходим этот опыт — в репортаже корреспондента NEWS.ru Павла Воробьева.

Как проходили сборы Росгвардии

На аэродром под Серпуховом мы приехали утром, насладившись по пути видами зимнего Подмосковья: ясное небо, иссиня-черные леса и перелески резко контрастировали с белоснежными полями, искрившимися на солнце. Никто из сидящих в прогретой редакционной машине еще не знал, что скоро этот снег станет настоящей проблемой и для журналистов, и для спецназовцев.

На аэродроме тем временем кипела подготовка к учениям. Военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии, которые делятся на армейскую и полицейскую составляющие, занимались снаряжением — проверяли канаты, карабины и устройства для скоростного спуска и надевали ременные сбруи, на которые все это крепилось. «Бонусом» к этому набору шла штатная экипировка: шлемы и бронежилеты, «разгрузки» с автоматными магазинами и сами автоматы — у некоторых с подствольными гранатометами. Полностью подготовленный к десантированию спецназовец выглядел этаким «бронемишкой». Во всем этом бойцам предстояло не только высадиться из вертолета, но и продемонстрировать тактическую выучку на земле в сугробах высотой по колено.

Полностью снарядившись, спецназовцы приступили к обязательному ритуалу — проверке экипировки на товарище.

Военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«При выполнении таких задач каждый член отряда должен понимать, что работа очень ответственная и надо в первую очередь отвечать друг за друга и страховать своих товарищей. Поэтому мы перед вылетом проверяем снаряжение друг на друге и в ходе десантирования выполняем все требования техники безопасности», — сказал корреспонденту NEWS.ru боец спецподразделения Росгвардии Данила.

Позже, уже перед началом тренировки, спецназовцам провели инструктаж о нормах безопасности — профессиональные инструкторы-выпускающие напомнили бойцам алгоритм действий в любых нештатных ситуациях.

Зачем нужны тренировки росгвардейцев

Основной целью учений была подготовка инструкторов для региональных подразделений Росгвардии. Как сказал корреспонденту NEWS.ru руководитель сборов Сергей Л., в будущем именно эти специалисты начнут готовить в своих округах выпускающих — они обычно координируют действия спецназовцев на борту вертолета во время десантирования.

«Работа требует полного взаимодействия между выпускающим и экипажем вертолета, а также между выпускающим и десантниками. Выпускающий должен правильно навести экипаж на заданную точку десантирования, провести его с соблюдением всех мер безопасности. Потому что любая высадка — это лишь доставка личного состава к месту выполнения задачи, а после бойцы должны быть целы и готовы к дальнейшей работе», — сказал собеседник.

Для обучения выделили отдельный класс: там спецназовцам дали все инструкции по организации и проведению правильного десантирования и на экране наглядно показали, почему любая ошибка может стать критичной.

Военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Все в снегу, и ветки мешаются

Наконец вертолет Ми-8 с закрепленным на ним спусковым тросом прошел предполетную подготовку, и спецназовцы разделились на несколько групп. Им предстояло высаживаться по очереди: за один заход «вертушка» поднимала в воздух по семь-восемь человек.

Вертолет взлетел и, сделав круг над аэродромом, завис в точке высадки. Журналисты, выбрав место для съемки прямо рядом с ней, вскоре поняли, что сделали это зря. Снег-«пухляк» под воздействием воздушных волн от вертолетных винтов закручивался в настоящую метель. Снимать что-то было нереально — пришлось убегать подальше. Позже кто-то из журналистов сказал: «Нас чуть не сдуло...»

Тем временем началась работа спецназовцев. Они один за другим высаживались прямо в эпицентр этого снежного бурана и занимали оборонительные позиции вокруг точки, чтобы прикрывать вертолет и еще не успевших десантироваться товарищей. Действовали слаженно и оперативно — инструкторы объявили о выполнении нормативов.

Затем последовала самая сложная часть тренировки — высадка в лесной массив. Ми-8 завис над деревьями, пока бойцы один за другим спускались по тросу, который на земле придерживал первый десантировавшийся. Здесь главным препятствием оказались ветки деревьев, раскачиваемые воздухом от вертолетного винта. В таких условиях бойцам было важно не только выполнить задачу, но и соблюсти все меры безопасности и уложиться в строго определенное время. И это им удалось.

«Все упражнения и нормативы, которые мы отрабатываем на учениях и сборах, могут нам пригодиться в реальных боевых ситуациях. Например, беспосадочное десантирование по тросу применяется в условиях сложного рельефа, когда нет возможности нормально посадить вертолет. Есть еще штурмовое десантирование, когда вертолет замедляется и движется на высоте 1,5–4 м, а мы выпрыгиваем из него, сразу занимая боевые позиции. Это применяется, когда время высадки ограничено», — пояснил росгвардеец Данила.

Военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения Росгвардии во время практических занятий по беспарашютному десантированию из вертолета Ми-8 авиации Росгвардии Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам Данилы, его отряд участвует в СВО. Основная задача Росгвардии в зоне боевых действий — поиск и нейтрализация диверсантов противника. Но бойцы готовятся и к освобождению заложников, а также к проведению других специальных действий. Поэтому такие учения для росгвардейцев — не показательное выступление, а настоящая подготовка боевых подразделений.

Читайте также:

Провал ВСУ в Сумской области: ВС РФ разгромили «полк смерти» Зеленского

Больные, голодные, злые: ВСУ терпят крах под Купянском, когда они побегут

«План второго вторжения»: почему Вьетнам до сих пор видит в США угрозу