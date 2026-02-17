Спецназ Росгвардии отработал десантирование в лесу на учениях в Подмосковье Бойцы Росгвардии отработали сложнейшую высадку в лесной массив в ходе учений

Бойцы спецназа Росгвардии в ходе учений в Подмосковье отработали беспарашютное десантирование из вертолета в сложных природных условиях в лесном массиве, передает корреспондент NEWS.ru. Высадка на деревья с использованием альпинистского снаряжения считается одним из сложнейших элементов в десантной подготовке.

При выполнении упражнения бойцы спецподразделений Росгвардии спускались по канату из вертолета, зависшего над деревьями на высоте 20 м. Особую сложность при этом составляют ветви деревьев, раскачивающиеся от потоков воздуха, отбрасываемых вертолетным винтом.

При выполнении таких задач каждый сотрудник отряда должен понимать, что работа очень ответственна и надо в первую очередь отвечать друг за друга и страховать своих товарищей. Поэтому мы перед вылетом проверяем снаряжение друг на друге, и в ходе десантирования выполняем все требования техники безопасности, — сказал NEWS.ru боец спецподразделения Росгвардии, капитан полиции Данила.

По его словам, все элементы подготовки могут реально пригодиться в боевых условиях: спецподразделения Росгвардии выполняют задачи в зоне проведения СВО, в том числе по поиску и нейтрализации диверсантов противника.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии провел силовое задержание шести человек, подозреваемых в краже 2,4 млн рублей у участников специальной военной операции. На записи задержания один из задержанных признается, что получил 20 тыс. рублей от соучастников.