Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 15:25

Спецподразделения Росгвардии провели учения в Подмосковье

Спецназ Росгвардии отработал десантирование и штурмовые действия в Подмосковье

Учебные сборы подразделений спецназначения Росгвардии в Московской области Учебные сборы подразделений спецназначения Росгвардии в Московской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Серпуховском округе Московской области прошли учебные сборы подразделений спецназначения Росгвардии, в ходе которых отрабатывалась высадка с вертолета с использованием альпинистского снаряжения, передает корреспондент NEWS.ru. Основными элементами сборов стали подготовка инструкторов-выпускающих для региональных подразделений Росгвардии и непосредственно десантирование, в том числе в сложных природных условиях.

Для доставки десантников к месту высадки использовался вертолет Ми-8, а спуск бойцов по канату проводился с высоты 15-20 м. Особую сложность при этом создавал выпавший накануне в месте учений снег: потоками воздуха от зависшего вертолета его сдувало и закручивало в настоящую метель.

Работа в таких условиях требует полного взаимодействия между выпускающим и экипажем вертолета, а также между выпускающим и десантниками. Выпускающий должен правильно навести экипаж на заданную точку десантирования, провести десантирование с соблюдением всех мер безопасности. Потому что любая высадка — это лишь доставка личного состава к месту выполнения задачи, и после десантирования бойцы должны быть целы и готовы к дальнейшей работе, — сказал NEWS.ru руководитель сборов полковник Сергей Л.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии поддержали полицию в рейде по выявлению незаконных мигрантов в Люберцах. Как стало известно NEWS.ru, операция прошла на территории крупного объекта недвижимости, где проверили 890 иностранных работников.

Росгвардия
учения
военные учения
спецназ
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Школьник решил повторить опыт из соцсетей и попал в больницу с ожогами
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.