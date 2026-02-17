Спецподразделения Росгвардии провели учения в Подмосковье

В Серпуховском округе Московской области прошли учебные сборы подразделений спецназначения Росгвардии, в ходе которых отрабатывалась высадка с вертолета с использованием альпинистского снаряжения, передает корреспондент NEWS.ru. Основными элементами сборов стали подготовка инструкторов-выпускающих для региональных подразделений Росгвардии и непосредственно десантирование, в том числе в сложных природных условиях.

Для доставки десантников к месту высадки использовался вертолет Ми-8, а спуск бойцов по канату проводился с высоты 15-20 м. Особую сложность при этом создавал выпавший накануне в месте учений снег: потоками воздуха от зависшего вертолета его сдувало и закручивало в настоящую метель.

Работа в таких условиях требует полного взаимодействия между выпускающим и экипажем вертолета, а также между выпускающим и десантниками. Выпускающий должен правильно навести экипаж на заданную точку десантирования, провести десантирование с соблюдением всех мер безопасности. Потому что любая высадка — это лишь доставка личного состава к месту выполнения задачи, и после десантирования бойцы должны быть целы и готовы к дальнейшей работе, — сказал NEWS.ru руководитель сборов полковник Сергей Л.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии поддержали полицию в рейде по выявлению незаконных мигрантов в Люберцах. Как стало известно NEWS.ru, операция прошла на территории крупного объекта недвижимости, где проверили 890 иностранных работников.