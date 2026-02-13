Зимняя Олимпиада — 2026
Спецназ Росгвардии накрыл нелегалов в Люберцах

В Люберцах ОМОН и полиция провели рейд и проверили 890 мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии поддержали полицию в рейде по выявлению незаконных мигрантов в Люберцах, стало известно редакции NEWS.ru. Операция прошла на территории крупного объекта недвижимости, где проверили 890 иностранных работников.

Двадцать мигрантов оштрафованы за нарушение режима пребывания в России. Семерых из них выдворят из страны принудительно. Также возбуждены два уголовных дела: за незаконное пересечение границы и за организацию нелегальной миграции. Кроме того, в ходе рейда сотрудники обнаружили контрафактные товары, маркированные известными брендами.

Ранее столичные правоохранители выявили преступную группу, которая занималась нелегальной легализацией мигрантов. Следствие установило, что с 2023 года пятеро полицейских, включая начальника миграционного отдела, оформляли фиктивные учебные визы иностранцам за взятки. Злоумышленники подправили базы данных в пользу более чем 2 тыс. нелегалов и помогли подставному вузу пройти проверку.

До этого подмосковные власти провели масштабную кампанию по выдворению нелегалов с опасными инфекциями. В 2025 году совместные рейды полиции и Роспотребнадзора завершились депортацией 257 мигрантов. В начале 2026 года из Солнечногорска выслали еще 10 иностранцев.

