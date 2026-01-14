В Новосибирске силовики незаконно провели обыск дома у многодетной семьи

В Новосибирске силовики незаконно провели обыск дома у многодетной семьи, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на ответ прокуратуры региона. Отца семьи подозревали в педофилии.

В результате предоставления оперативным сотрудником непроверенной информации следователю был проведен обыск в жилище с нарушением норм законодательства. В связи с выявленными нарушениями начальнику отдела полиции №7 «Ленинский» внесено представление, которое находится на рассмотрении, — заявили в ведомстве.

