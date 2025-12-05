Силовики нагрянули с обыском в пензенскую администрацию В администрации Пензы проходят обыски по делу о мошенничестве с участком

Сотрудники Следственного комитета изъяли документы в администрации Пензы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с земельным участком, передает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, ущерб городу составил 16 млн рублей.

По версии следствия, в июле 2025 года руководитель общества с ограниченной ответственностью после предоставления в администрацию Пензы недостоверных данных, сумел незаконно оформить земельный участок по заниженной цене. Глава организации и его представитель задержаны.

В рамках расследования уголовного дела следователями следственного управления в администрации города Пензы изъята документация, имеющая значение для следствия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказали в пресс-службе.

