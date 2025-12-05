ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:45

Силовики нагрянули с обыском в пензенскую администрацию

В администрации Пензы проходят обыски по делу о мошенничестве с участком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники Следственного комитета изъяли документы в администрации Пензы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с земельным участком, передает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, ущерб городу составил 16 млн рублей.

По версии следствия, в июле 2025 года руководитель общества с ограниченной ответственностью после предоставления в администрацию Пензы недостоверных данных, сумел незаконно оформить земельный участок по заниженной цене. Глава организации и его представитель задержаны.

В рамках расследования уголовного дела следователями следственного управления в администрации города Пензы изъята документация, имеющая значение для следствия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказали в пресс-службе.

Ранее суд избрал меру пресечения для директора краевого госпредприятия «Центр транспортной логистики» Андрея Августиновича, подозреваемого в мошенничестве на сумму в 2 млрд рублей. Августинович пробудет под арестом до 27 января 2026 года. Предполагается, что афера была совершена при продаже акций местного аэропорта по заниженной цене.

Пенза
следователи
расследования
мошенничество
