Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 09:21

Супруг погибшей в ТЦ «Зимняя вишня» получил компенсацию

Муж погибшей в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» добился компенсации в 1 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянин Вячеслав Селезень, чья жена погибла во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, через суд добился компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Он подал иск к инспекции государственного строительного надзора Кузбасса.

Наталья Селезнева с дочерью Ариной и их подруга Татьяна Дарсалия с дочкой Элей находились в кинотеатре, когда начался пожар. Услышав крик «Пожар!», матери велели девочкам держаться за руки и бежать, однако на выходе Арина и Эля поняли, что мамы остались внутри. Они умерли, помогая другим, их тела нашли одними из первых.

Вячеслав и Наталья познакомились еще в школе, учились в одном училище и вместе работали в лаборатории. После трагедии ему пришлось переехать, а также появились проблемы со здоровьем.

Летом умер осужденный за халатность при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пожарный Сергей Генин. У него была тяжелая болезнь. В последние дни мужчина находился в реанимации.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились детские игровые зоны и несколько кинозалов. Жертвами стали 60 человек, большинство — дети.

Зимняя вишня
происшествия
смерти
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 86 тыс. человек встретят Новый год в необычном месте
Осужденного за взятки экс-мэра Ярославля освободили из колонии
Россиянам дали совет, как сэкономить на поездке на горнолыжный курорт
Погода в Москве во вторник, 30 декабря: к Новому году останемся без снега?
Володин предупредил бизнес о штрафах за навязывание услуг
Певица Волкова ответила на критику своей внешности
Россиянину пришлось откупиться за убийство на отдыхе в Таиланде
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
Фурсин раскрыл будущее Большого Московского цирка
На юге России закрыли один из аэропортов
«Глубоко обеспокоены»: Моди отреагировал на атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме ответили на предложение Онищенко выходить на работу 2 января
Пекин выступил с заявлением после атаки на резиденцию Путина
ВС РФ ликвидировали украинских бойцов, хваставших «освобождением» Купянска
Открытки с Новым 2026 годом: 15 поздравлений с наступающим праздником!
Стало известно об одном решении Долиной по спорной квартире в Хамовниках
«Шинник» сообщил о смерти молодого экс-игрока
Назван неочевидный симптом смертельной болезни
Политолог раскрыл, чем обернется для Украины атака на резиденцию Путина
В Минтрансе призвали проверить запасы аэропортов на случай ЧС
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.