Супруг погибшей в ТЦ «Зимняя вишня» получил компенсацию

Россиянин Вячеслав Селезень, чья жена погибла во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, через суд добился компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Он подал иск к инспекции государственного строительного надзора Кузбасса.

Наталья Селезнева с дочерью Ариной и их подруга Татьяна Дарсалия с дочкой Элей находились в кинотеатре, когда начался пожар. Услышав крик «Пожар!», матери велели девочкам держаться за руки и бежать, однако на выходе Арина и Эля поняли, что мамы остались внутри. Они умерли, помогая другим, их тела нашли одними из первых.

Вячеслав и Наталья познакомились еще в школе, учились в одном училище и вместе работали в лаборатории. После трагедии ему пришлось переехать, а также появились проблемы со здоровьем.

Летом умер осужденный за халатность при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пожарный Сергей Генин. У него была тяжелая болезнь. В последние дни мужчина находился в реанимации.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились детские игровые зоны и несколько кинозалов. Жертвами стали 60 человек, большинство — дети.