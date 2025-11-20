Биограф покойного Тулеева связал его смерть с пожаром в «Зимней вишне»

Биограф экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева писатель Глеб Стафеев в интервью NEWS.ru связал его смерть два года назад с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». По мнению Стафеева, именно эта трагедия пошатнула здоровье политика, и в итоге привела к уходу из жизни.

Причиной (проблем со здоровьем) стала трагедия в торговом центре «Зимняя вишня», где произошел пожар и погибли люди. Тулеев переживал настолько, что обострились застарелые болячки… К сожалению, он не смог восстановиться, — поделился собеседник во вторую годовщину со дня смерти экс-губернатора.

Писатель уточнил, что сам Тулеев называл чрезвычайное происшествие в «Зимней вишне» намеренным поджогом.

Ранее стало известно о смерти осужденного за халатность при тушении торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово пожарного Сергея Генина. Он ушел из жизни в результате тяжелой болезни, в последние дни находился в реанимации.

До этого суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне». Речь идет о бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыне Эдуарде Комкове, а также руководителе компании-подрядчика реконструкции Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ Никите Чередниченко.