Умер осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный

Умер осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный Умер осужденный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный Генин

Осужденный за халатность при тушении торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове пожарный Сергей Генин умер после тяжелой болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение скончавшегося. Болезнь была продолжительной, в последние дни мужчина находился в реанимации.

Сергей Генин скончался в больнице. В последние дни он находился в реанимации, — сообщил собеседник агентства.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились детские игровые зоны и несколько кинозалов. Жертвами стали 60 человек, большинство — дети.

Звено Генина спасло находившегося в кинозале Михаила Трусова. Пожарный был единственным, кому в этот день удалось спасти человека. Вскоре Генина задержали по обвинению в халатности. В 2021 году суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но в 2023 году мужчину освободили по состоянию здоровья.

Ранее суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Речь идет о бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыне Эдуарде Комкове, а также руководителе компании-подрядчика реконструкции Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ Никите Чередниченко.