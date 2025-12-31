Расчеты беспилотных комплексов «Молния-2» группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что также они сорвали подвоз боеприпасов западнее населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

После доразведки и уточнения обстановки расчеты «Молния-2» нанесли точечные удары по выявленным целям. В результате уничтожено артиллерийское орудие ВСУ, а также легкая и грузовая автомобильная техника, задействованная для подвоза боекомплекта и материальных средств, — добавили в ведомстве.

Инженер с позывным Баян отметил, что операторы БПЛА уничтожают объекты ВСУ, помогая продвигаться российской пехоте. «Применяемся по скоплениям техники, при ротациях, по выявленным огневым средствам. Работаем скрытно, чтобы противник не смог нанести ответный удар», подытожил военнослужащий.

Ранее подполковник ВС США в отставке указал, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять условия России по урегулированию конфликта, даже если это будет угрожать его жизни. Он считает, что промедление в этом вопросе приведет к еще большим потерям.

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президенту США Дональду Трампу необходимо признать победу России в украинском кризисе. Он подчеркнул, что предполагаемый шаг станет самым важным для американского лидера.

При этом глава Белого дома ранее признал существенные территориальные утраты Украины. Он также сообщил, что Вашингтон вместе с Евросоюзом активно занимается детальной проработкой вопросов украинских гарантий безопасности.