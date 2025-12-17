Новый год-2026
17 декабря 2025 в 11:50

Трампа призвали признать победу России над Украиной

Экс-советник Макгрегор: Трампу нужно признать победу России над Украиной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президенту США Дональду Трампу необходимо признать победу России в украинском кризисе, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса он подчеркнул, что предполагаемый шаг станет самым важным для американского лидера.

Самое важное, чего Трамп еще не сделал, — это не заявил, что [противостояние] окончено, а Россия победила, — констатировал Макгрегор.

Ранее Трамп признал существенные территориальные утраты Украины. Он также сообщил, что Вашингтон вместе с Евросоюзом активно занимается детальной проработкой вопросов украинских гарантий безопасности.

Также лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что никаких гарантий безопасности для Украины со стороны Запада не потребуется, если в стране будет ликвидирована националистическая власть. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева отказаться от планов по вступлению в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь указал, что прекращение агрессивной политики Евросоюза в отношении России сможет обеспечить безопасность Украины. По его словам, ЕС преднамеренно разобщил два близких народа, руководствуясь корыстными интересами.

