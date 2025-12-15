Прекращение агрессивной политики Евросоюза в отношении России сможет обеспечить безопасность Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, ЕС преднамеренно разобщил два близких народа, руководствуясь корыстными интересами.

Лучшими гарантиями безопасности для Украины от Евросоюза является соблюдение самим ЕС международных норм и правил, а также прекращение с их стороны нагнетания завесы из агрессивной истерии, под прикрытием которой они вмешиваются во внутренние дела других государств. Как это цинично они провернули с Украиной, рассорив и столкнув лбами два родственных народа, превратив ее в милитаризованный плацдарм для агрессивных выпадов против России. Это предсказуемо привело некогда процветающую страну в состояние рецессии и разрухи с полной утратой суверенитета и способности себя обеспечивать во всех сферах жизнедеятельности, — высказался Шеремет.