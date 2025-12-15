Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:37

В Госдуме назвали лучшие гарантии безопасности для Украины от Евросоюза

Депутат Шеремет: Украину обезопасит отказ Евросоюза от агрессии против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прекращение агрессивной политики Евросоюза в отношении России сможет обеспечить безопасность Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, ЕС преднамеренно разобщил два близких народа, руководствуясь корыстными интересами.

Лучшими гарантиями безопасности для Украины от Евросоюза является соблюдение самим ЕС международных норм и правил, а также прекращение с их стороны нагнетания завесы из агрессивной истерии, под прикрытием которой они вмешиваются во внутренние дела других государств. Как это цинично они провернули с Украиной, рассорив и столкнув лбами два родственных народа, превратив ее в милитаризованный плацдарм для агрессивных выпадов против России. Это предсказуемо привело некогда процветающую страну в состояние рецессии и разрухи с полной утратой суверенитета и способности себя обеспечивать во всех сферах жизнедеятельности, — высказался Шеремет.

Ранее представитель финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил недоумение в связи с требованием украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении гарантий безопасности для урегулирования конфликта. Он считает, что политик стремится к реализации пятой статьи устава НАТО, но не заявляет об этом открыто.

