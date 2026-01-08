Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, сообщила глава ЕК в соцсети X. Она отметила, что они обсудили вступление Украины в ЕС как гарантию ее безопасности.

Вступление Украины в ЕС само по себе является важнейшей гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа быстро продвигается, — сказано в публикации.

Ранее в Responsible Statecraft сообщили, что принятие условий российской стороны станет самым благоприятным вариантом для США и Украины. Аналитики отметили, что отказ от условий Москвы провоцирует затяжной конфликт на истощение, который в перспективе приведет Киев к поражению. По мнению авторов, этот вариант развития событий хуже для всего участников переговоров.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что поддержка Украины может привести к распаду Евросоюза. Он уверен, что европейские политики будут пытаться навязать президенту США Дональду Трампу скорректированный план мирного урегулирования на Украине, рассчитывая, что это поможет им удержать свои позиции.