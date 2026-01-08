Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 01:56

Руководство ЕС обсудило с Зеленским вступление Украины в союз

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, сообщила глава ЕК в соцсети X. Она отметила, что они обсудили вступление Украины в ЕС как гарантию ее безопасности.

Вступление Украины в ЕС само по себе является важнейшей гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа быстро продвигается, — сказано в публикации.

Ранее в Responsible Statecraft сообщили, что принятие условий российской стороны станет самым благоприятным вариантом для США и Украины. Аналитики отметили, что отказ от условий Москвы провоцирует затяжной конфликт на истощение, который в перспективе приведет Киев к поражению. По мнению авторов, этот вариант развития событий хуже для всего участников переговоров.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что поддержка Украины может привести к распаду Евросоюза. Он уверен, что европейские политики будут пытаться навязать президенту США Дональду Трампу скорректированный план мирного урегулирования на Украине, рассчитывая, что это поможет им удержать свои позиции.

Владимир Зеленский
Кипр
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ начали расширять штаты штурмовых подразделений
Белый дом объявил о выходе США из десятков международных организаций
Абсолютный вред или только польза: врач ответила на все вопросы о свинине
Руководство ЕС обсудило с Зеленским вступление Украины в союз
На Украине могут снизить призывной возраст
Стало известно, что будет покупать Венесуэла на прибыль от продажи нефти
Днепропетровск погрузился в абсолютную темноту
ООН призвала избегать эскалации после захвата США танкера «Маринера»
Фаза Луны сегодня, 8 января: общаемся с семьей, кормим котов рыбой
Трамп хочет присоединить к США один остров
Американский сенатор наметил новые цели для США в Латинской Америке
В МИД заявили о россиянах на борту захваченного США нефтяного танкера
Выбираем эллипсоидный тренажер: гид по параметрам
Приметы 8 января — Бабьи каши: день матерей, младенцев и зимнего солнца
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 января 2026 года
Краснодарский аэропорт встал на паузу
Над российскими регионами сбили девять БПЛА
Мощный снегопад парализовал Европу
Под Волгоградом два дома повреждены при атаке БПЛА
Восемь человек попали в больницу после отравления кониной в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.