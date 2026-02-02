Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 06:37

Эксперт раскрыла главное оружие будущих войн

Ромашкина: борьба с ИИ-инфраструктурой будет ключевой в будущих войнах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В будущих войнах борьба за критическую инфраструктуру с применением искусственного интеллекта станет определяющим фактором, заявила эксперт по информационной безопасности Наталия Ромашкина. По ее словам, которые передает РИА Новости, главная битва может происходить еще до первого выстрела.

В современном мире все больше значение приобретает борьба с критической инфраструктурой, которая включает применение новейших технологических средства, в том числе с ИИ, — сказала Ромашкина.

Ранее военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что планы Пентагона по внедрению искусственного интеллекта в работу ведомства могут быть обманом, призванным «сбить с толку» Россию или Китай. По его словам, в прошлом США уже прибегали к подобным уловкам.

До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что ИИ превзойдет любого человека по уровню интеллекта к концу 2025 года. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он подчеркнул, что к 2030–2031 годам ИИ станет умнее всего человечества в целом.

