Военэксперт разоблачил возможный обман Пентагона с внедрением ИИ Военэксперт Дандыкин: Пентагон мог заявить о внедрении ИИ, чтобы обмануть Россию

Планы Пентагона по внедрению искусственного интеллекта в работу ведомства могут быть обманом, призванным «сбить с толку» Россию или Китай, сказал NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, в прошлом США уже прибегали к подобным уловкам.

Не исключаю, что американцы сейчас врут, как это уже было со Стратегической оборонной инициативой (СОИ) в свое время. Тогда Советский Союз поверил в существование такой программы и выбросил огромные средства на разработку систем противодействия. А СОИ оказалась просто фейком для отвлечения внимания от других проектов, чтобы заставить СССР разбрасываться деньгами, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что даже если американское командование на самом деле внедрит ИИ в свои IT-системы, до передачи нейросетям контроля над стратегическими вооружениями дело не дойдет.

Ранее сообщалось, что сокращения, проведенные Департаментом государственной эффективности США (DOGE), когда его возглавлял Илон Маск, создали серьезные операционные проблемы для ключевых подразделений Пентагона. В частности, пострадала служба информационных систем ведомства.