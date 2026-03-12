Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:14

На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов

Politico: ВСУ недополучат американского оружия из-за войны на Ближнем Востоке

Украина недополучит американского оружия и боеприпасов, так как США в ближайшее время будут уделять все внимание разгоревшемуся на Ближнем Востоке конфликту, пишет западное издание Politico со ссылкой на информированные источники. По их словам, из-за войны с Ираном цены на ряд систем вооружений вырастут в разы, что в итоге отразится и на европейских поставках для ВСУ.

Само собой разумеется, что Украина пострадает, поскольку в ближайшие месяцы США будут уделять приоритетное внимание национальным потребностям, — заявил один из собеседников издания.

Источники отметили, что США вместе с союзниками за несколько дней истратили сотни ракет Patriot, пытаясь отразить иранские баллистические ракеты и БПЛА. Запасы снарядов для ПВО заметно истощились, что заметно ударит по украинской ПВО.

Ранее американские СМИ писали, что за три зимних месяца Украина израсходовала 700 зенитных ракет для систем Patriot — столько же, сколько США и их союзники на Ближнем Востоке потратили за несколько дней войны с Ираном. По информации источников, это поставило под угрозу все дальнейшие поставки Киеву.

Ближний Восток
США
конфликты
поставки
ВСУ
