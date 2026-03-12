Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:30

Миллионер заявил о зарплате в 11 тыс. рублей, чтобы не платить алименты

Миллионер попытался оспорить крупные алименты аргументом о низком доходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Миллионер и владелец крупной сети ресторанов пытается убедить суд, что зарабатывает в месяц 11 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, мужчина таким способом может пытаться уклониться от выплаты многомиллионного долга по алиментам для дочери.

Бывший юрист бизнесмена сообщил, что после развода мужчина перестал содержать общую с экс-супругой дочь — девочке четыре года, она не знает своего отца. Бывшая жена предпринимателя обратилась в суд, он насчитал долг в размере 8,2 млн рублей только за 2024 год.

На канале уточнили, что сначала бизнесмен перевел на счет приставов деньги, однако позже решил обжаловать решение. В суде он предоставил официальные справки о доходах: по ним мужчина заработал за год 137 тыс. рублей или 11 тыс. рублей за месяц.

Ранее в Благовещенске полицейские обнаружили неплательщика алиментов в шкафу у истекающего кровью местного жителя. Правоохранители случайно нашли мужчину, пока ожидали медиков. Выяснилось, что неплательщик алиментов скрывался от судебных приставов.

