Сокращения Маска создали серьезные проблемы для Пентагона Intercept: у ВС США возникли проблемы с секретной связью из-за сокращений Маска

Сокращения, проведенные Департаментом государственной эффективности США (DOGE), когда его возглавлял Илон Маск, создали серьезные операционные проблемы для ключевых подразделений Пентагона, сообщает издание The Interest со ссылкой на внутренние документы. В частности, пострадала служба информационных систем ведомства.

Согласно одной из служебных записок, дирекция корпоративных систем оказалась настолько ослаблена, что не смогла приобрести необходимое программное обеспечение. Это подразделение отвечает за поддержание защищенных каналов связи, связывающих Пентагон с военными объектами по всему миру, включая стратегические.

В другом документе отмечается, что из-за действий департамента Маска был уволен офицер, курировавший важный контракт в сфере облачных вычислений. В результате этот контракт полностью утратил силу, что нанесло значительный ущерб.

Проблемы затронули и другие структуры, включая базу Форт-Грили на Аляске и Военную академию в Вест-Пойнте. Там отмечаются трудности с обеспечением питания личного состава из-за нехватки соответствующего персонала.

Ранее Маск опубликовал фото ужина с президентом США Дональдом Трампом. С ними была первая леди страны Мелания. В 2025 году Маск входил в ближайшее окружение Трампа, возглавляя DOGE и работая на общественных началах. Однако позже их отношения начали портиться из-за ряда причин, включая деловые интересы бизнесмена.