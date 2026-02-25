Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:43

Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ

Собянин сообщил о запуске ИИ для управления микрорайоном в Тушино

Жилые кварталы района Тушино в Москве Жилые кварталы района Тушино в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В 2026 году в одном из жилых микрорайонов Тушино появится пилотный проект по управлению дорожным движением с помощью искусственного интеллекта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник в своем Telegram-канале подвел итоги и утвердил планы развития транспортной системы города на предстоящий период.

По словам мэра, основным достижением прошлого года стал рост доли поездок на общественном транспорте до 70%, что свидетельствует о постепенном отказе москвичей от личных автомобилей. В рамках дальнейшего развития транспортной инфраструктуры власти планируют увеличить количество интеллектуальных светофоров до 80%.

Впервые в мире запустим пилотный проект по управлению дорожным движением целого жилого микрорайона с помощью искусственного интеллекта — в Тушино, — написал Собянин.

Ранее мэр сообщил, что жителям Москвы, пользующимся городским наземным транспортом, уже скоро станет доступна оплата проезда по биометрии. По его словам, система также будет внедрена на всех станциях МЦД. Ожидается, что такая опция появится в 2026 году.

Россия
Москва
Сергей Собянин
искусственный интеллект
