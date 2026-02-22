На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, к какому типу принадлежали ликвидированные дроны и над какими регионами Подмосковья их сбили. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее мэр столицы передавал, что расчеты ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Всего за час военные нейтрализовали четыре летательных аппарата. Позже Собянин подтвердил, что российские силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА. Из-за угрозы атак в столице ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Кроме того, обломки двух БПЛА упали рядом с коттеджным поселком Калинка и деревней Глебово-Избище под Истрой. На месте работают оперативные службы, которые проводят поиски фрагментов и взрывоопасных элементов.