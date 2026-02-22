«Свечи поставил»: Собянин и Решетников пошутили о снегопаде в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр экономического развития РФ Максим Решетников обменялись шутками о снегопадах в столице, соответствующие кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Глава города отметил, что накануне гворил о непогоде с другим мэром.

Ты кому свечи поставил, какому богу молился <…> Всю зиму нет вообще снега, солнышко, — пересказал Собянин реплику из диалога с коллегой.

В ответ Решетников в шутку намекнул, что коллега Собянина может стоять за непогодой в Москве. Он предположил, то мэр мог «наслать» снег.

Не знаю, какому богу он молился, но куда должен выпасть снег, он указал точно, — отметил Решетников.

Ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что настоящая весенняя погода в Москве и других регионах Центральной России ожидается не раньше второй половины марта. По словам синоптика, существенное количество снега задерживает переход к теплой погоде.

Также Собянин заявил, что ситуация с мощным снегопадом в столице крайне сложная. Он отметил, что зима бьет рекорды, но выразил уверенность, что город со всем справится.