В новых российских регионах проблем с работой МФЦ больше, чем в среднем по стране, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии «15 лет эволюции центров госуслуг. К новой культуре государственных сервисов». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в основном они связаны с переоформлением и переходом.

За четыре года по новым регионам, если сеть МФЦ развернута — более тысячи окон приема, это не значит, что там нет проблем. Конечно, там проблем больше, чем в среднем по стране. Ну, потому что зачастую идет переоформление — переход на российскую законодательную базу. Были очереди, были вопросы переоформления каких-то прав, подтверждений, в том числе и попадания в наши, уже в российские, реестры, — отметил он.

По словам министра, тем не менее за четыре года подавляющее большинство острых вопросов в новых регионах уже решены, вопрос постоянно находится на контроле. В Курской области из-за вторжения ВСУ оперативно решались на базе МФЦ вопросы с поддержкой граждан, социальными пособиями и жилищными субсидиями.

И там, конечно, очень большая нагрузка была на сеть МФЦ. Там пришлось донастраивать услуги, донастраивать информационную систему. Мы это сделали вместе с коллегами. Ну, и отдельно могу отметить наших коллег в Ростовской области, Крыму. Ну, в основном, наверное, большая часть нагрузки легла на Ростов по организации новых регионов. Там, конечно, ребята большие молодцы, — подчеркнул Решетников.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что госслужащий отличается от чиновника тем, что осознанно выбирает служить народу и решать проблемы быстро и по мере поступления, а не отсиживаться в рабочем кресле должное время и сразу убегать домой. По его словам, при этом бюрократия, конечно, никуда не уйдет, так как документы все равно нужны.