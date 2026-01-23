Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 16:38

Пушилин раскрыл, как быть полезным стране и не стать «чиновником»

Пушилин: чтобы не быть чиновником, надо служить народу

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Госслужащий отличается от чиновника тем, что осознанно выбирает служить народу и решать проблемы быстро и по мере поступления, а не отсиживаться в рабочем кресле должное время и сразу убегать домой, заявил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство», организованном Российским обществом «Знание». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом бюрократия, конечно, никуда не уйдет, так как документы все равно нужны.

Зачастую у госслужащего стоит выбор: остаться и сделать больше, доделать то, что будет иметь результаты и последствия для жителей, или же уйти. Все закрыть, выключить компьютер, уйти с работы. Вроде бы ничего не нарушил, — объяснил Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил, что освобождение населенного пункта Приволье позволило подразделениям Вооруженных сил России практически перекрыть логистику украинских солдат на стратегической дороге между Артемовском и Славянском. О взятии села под контроль в Минобороны РФ сообщили 17 января. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области.

Денис Пушилин
чиновники
госслужащие
критика
