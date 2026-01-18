Пушилин рассказал, как освобождение Приволья ударило по ВСУ Пушилина: взятие Приволья перекрыло ВСУ путь между Артемовском и Славянском

Освобождение населенного пункта Приволье позволило подразделениям Вооруженных сил России практически перекрыть логистику ВСУ на стратегической дороге между Артемовском и Славянском, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. О взятии села под контроль в Минобороны РФ сообщили 17 января.

[Приволье] расположено в 19 километрах от Славянска. Это населенный пункт, который находится на дороге, которая соединяет Артемовск и Славянск. И здесь логистика противника практически перекрыта, — написал он.

Несколько дней назад в оборонном ведомстве рассказали, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Закотное в ДНР. Одновременно с этим стало известно, что группировка «Восток» взяла под контроль Жовтневое в Запорожской области.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» завершают освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Он проверил ход выполнения боевых задач соединениями войск «Центра», которые задействованы на Днепропетровском направлении в зоне СВО.