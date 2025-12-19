Криминальный авторитет получил 16 лет «строгача» за разбой и вымогательство

Свердловский областной суд приговорил лидера организованной преступной группировки в городе Артемовский Сергея Хитрика к 16 годам колонии строго режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Его судили за занятие высокого положения в криминальной иерархии, разбой и вымогательство.

Суд назначил Сергею Хитрику наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с последующим ограничением свободы на срок 2 года, — говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, ранее судимый Хитрик в период с 2002 по 2004 год получил статус вора в законе и стал криминальным «смотрящим» за Артемовским. Следствие установило, что с сентября 2021 по февраль 2024 года он неоднократно совершал преступления: вымогал суммы от 150 тыс. до 1,5 млн рублей, а также требовал передать в его собственность автомобиль, угрожая насилием. Всего от его действий пострадали пять человек.

Ранее жителя Иркутской области, обвиняемого в активном участии в экстремистском сообществе, направленном против правоохранительных органов, арестовали на два месяца. Перед этим мужчина пытался скрыться в другой стране и был задержан в московском аэропорту Шереметьево. По версии следствия, фигурант уголовного дела «осуществлял действия организационного характера в криминальной среде» и вовлекал в нее новых членов.