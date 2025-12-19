Ставропольскому вору в законе дали 17 лет за криминальный статус и убийство

В Ставропольском крае 44-летнего рецидивиста, получившего в местах лишения свободы высший криминальный статус, приговорили к 17 годам колонии особого режима, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Мужчину судили за занятие высокого положения в криминальной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и убийство, совершенное 15 лет назад (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Согласно материалам дела, в 2009 году фигурант организовал банду для нападений на жителей курортного региона Кавказских Минеральных Вод и Кировского округа Ставропольского края. В июле 2010 года группа ворвалась в частный дом и ограбила хозяйку на 50 тысяч рублей. 20-летний сын потерпевший, который вернулся домой и застал злоумышленников на месте преступления, был застрелен на месте.

Позже, находясь в СИЗО Ставрополя, осужденный познакомился с влиятельным заключенным, имевшим статус «вора в законе». Тот назначил его «смотрящим» за жизнью внутри учреждения.

На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил злоумышленнику наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два года, — сообщили в СК.

Фигурант также проходил по уголовным делам о разбое и незаконном приобретении оружия, но следствие прекратило преследование в связи с истечением сроков давности преступлений. За серию разбоев, совершенных в 2009–2010 годах, мужчина получил срок еще в 2012 году.

