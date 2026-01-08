Атака США на Венесуэлу
Баскетболист Даниил Касаткин, вернувшийся из Франции в Москву. Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) Баскетболист Даниил Касаткин, вернувшийся из Франции в Москву. Российского баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом) Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись, запечатлевшую процесс обмена задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина на осужденного в РФ французского журналиста Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). На кадрах, которые распространило ТАСС, видно, что Винатье был доставлен на родину тем же самолетом, который привез в Россию Касаткина

Процедура прошла по стандартной схеме: после того, как российский спортсмен сошел с трапа, на борт воздушного судна поднялся французский гражданин. До этого Винатье, находившемуся в следственном изоляторе, было объявлено об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, что стало юридическим основанием для его передачи.

Ранее президент РФ Владимир Путин помиловал Касаткина. Баскетболиста подозревали в причастности к деятельности хакерской сети, которая использовала программы-вымогатели против американских госучреждений и компаний.

Между тем баскетболист во время заседания назвал обвинения беспочвенными. Он отметил, что не имеет отношения к преступным схемам и не контактировал с предполагаемыми злоумышленниками.

